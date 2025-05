Am Sonntagabend ist es in Halle-Neustadt zu einer blutigen Gewalttat gekommen. Ein Mann hat mit einem Messer drei Menschen verletzt. Sie kamen mit Schnitt- und Stichverletzungen ins Krankenhaus.

Brutale Messer-Attacke an Magistrale: Darum ist der Tatverdächtige wieder auf freiem Fuß

Bluttat in Halle-Neustadt

Bei einer Bluttat in Halle-Neustadt hat es drei Verletzte gegeben.

Halle (Saale)/MZ/Matz/Dur. - Nach der brutalen Messerattacke am Sonntagabend in Halle-Neustadt ist der Tatverdächtige am Montagnachmittag aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Die Staatsanwaltschaft geht derzeit nicht davon aus, dass es einen dringenden Verdacht auf ein Tötungsdelikt gibt.