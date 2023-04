MZ-Newsletter „Hier in Halle“ macht eine Pause

In eigener Sache

Halle (Saale)/MZ - Er ist für Hunderte Abonnenten der tägliche Start in den Tag: Der Newsletter „Hier in Halle“ der MZ-Lokalredaktion. Allerdings muss der Kanal mit den besten Beiträgen und Nachrichten aus der Stadt aus technischen Gründen eine Pause einlegen. Natürlich verpassen Sie nichts. Auf mz.de werden Sie, liebe Leser, auch weiter über alle relevanten Geschichten informiert. Und natürlich bleiben Sie auch über unseren Facebook-Kanal immer am Puls der Zeit. Wir werden auf unserer Homepage rechtzeitig darüber informieren, wenn der Newsletter wieder online geht.