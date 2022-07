Mutmaßliche Schießerei mit mehreren Verletzten und acht zerstörten Autos am Kanal in Halle-Neustadt

Ein Großaufgebot der Polizei hat in der Nacht zu Dienstag die Passendorfer Wiesen in Halle abgesucht. Es soll in Neustadt eine Schießerei gegeben haben. Jetzt werden erste Details bekannt.

Nach der Auseinandersetzung am Kanal in Halle-Neustadt hat die Polizei Spuren gesichert und den Bereich weiträumig abgesperrt.

Halle (Saale) - Nach der gewalttätigen Auseinandersetzung am Kanal in Halle-Neustadt hat die Polizei am Dienstagmorgen den Bereich abgeriegelt. Noch immer werden vor Ort Spuren gesichert.

Mindestens acht zerstörte Fahrzeuge nach Schießerei in Halle

Offenbar hat es sich um einen Konflikt zwischen rivalisierenden Gruppen gehandelt, die mit äußerster Brutalität aufeinander losgegangen sind. Alleine am Kanal stehen sieben zerstörte Fahrzeuge. Zudem wurde in der Paul-Thiersch-Straße ein ramponierter Wagen gefunden. Ein Zusammenhang mit den Ereignissen am Kanal ist wahrscheinlich. Die Kontrahenten stammen aus der Region - die Autos tragen Kennzeichen aus Halle, dem Saalekreis, aber auch Mansfeld-Südharz.

Am Kanal in Halle stehen mehrere Fahrzeuge mit zerstörten Scheiben. (Foto: Marvin Matzulla)

Zuvorn hatte es am späten Montagabend mutmaßlich eine Schießerei gegeben, wie mehrere Bilder zeigen. Die Polizei ist zurzeit noch mit einem Großaufgebot vor Ort, auch ein Hubschrauber kreiste in der Luft.

Nach MZ-Informationen gab es mehrere Verletzte, die unter Polizeischutz ins Krankenhaus gebracht wurden. Einsatzkräfte blieben zudem vor Ort in den Kliniken. Lebensgefahr soll laut Polizei nicht bestehen. Auch die Feuerwehr unterstützte die Polizei und leuchtete Teile der Wiesen am Kanal aus, der Bereich ist noch immer weitläufig abgesperrt.

Polizei und Feuerwehr warenmit einem Großaufgebot am Kanal in Halle im Einsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Im Bereich der Rabeninsel wurden vom Hubschrauber aus mehrere Personen gesichtet. Die Polizei hat mehr als vier Verdächtige festgenommen.

Auf einer Grasfläche an den Passendorfer Wiesen stehen mehrere Autos mit offenbar zerschossenen Fensterscheiben. Ein Zeuge berichtete, dass er eine Person mit einem Gewehr gesehen und Schüsse gehört habe. Mindestens drei Menschen sollen wohl verletzt sein. Die Hintergründe zu der Tat sind noch unklar.

Bei der mutmaßlichen Schießerei am Kanal in Halle sind mehrere Autos beschädigt worden. (Foto: Marvin Matzulla)

Was genau im Bereich der Saaleaue geschah, versucht die Polizei derzeit zu ermitteln. Zur Zahl der Beteiligten, zum Hergang und zu den Hintergründen der Auseinandersetzung der zwei beteiligten Gruppen wurde zunächst nichts bekannt. Es liefen umfangreiche Vernehmungen, sagte ein Sprecher.

Unter Polizeischutz wurden die Verletzten nach der Schießerei am Kanal in Halle-Neustadt in die Notaufnahme des Uniklinikums gebracht. (Foto: Marvin Matzulla)

Bislang liegen laut der Polizei keine Hinweise vor, dass scharfe Schusswaffen genutzt worden sind, hieß es weiter. Am Tatort seien einige Patronenhülsen gefunden und sichergestellt worden. Augenscheinlich stammten sie aus einer Schreckschusswaffe. Als Einschusslöcher interpretierte Schäden an Autos könnten von anderen Waffen oder Gegenständen stammen, die bei der Auseinandersetzung zum Einsatz gekommen seien, sagte der Polizeisprecher.