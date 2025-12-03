weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Brand in Halle: Millionenschaden: Brandursache nach tödlichem Wohnungsbrand in Halle geklärt

Brand in Halle Millionenschaden: Brandursache nach tödlichem Wohnungsbrand in Halle geklärt

Rund einen Monat nach dem verheerenden Wohnungsbrand mit einem Toten in der Südstadt in Halle ist die Brandursache geklärt. Was die Ermittler über das Feuer in der Linzer Straße nun herausgefunden haben.

Von Marvin Matzulla 03.12.2025, 08:00
Die Feuerwehr war in der Südstadt in Halle im Großeinsatz.
Die Feuerwehr war in der Südstadt in Halle im Großeinsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ. - Rund einen Monat nach dem verheerenden Großbrand in einem Wohnhaus in der Linzer Straße in der Südstadt hat die Polizei die wahrscheinliche Ursache des Feuers ermittelt.