Brand in Halle Millionenschaden: Brandursache nach tödlichem Wohnungsbrand in Halle geklärt

Rund einen Monat nach dem verheerenden Wohnungsbrand mit einem Toten in der Südstadt in Halle ist die Brandursache geklärt. Was die Ermittler über das Feuer in der Linzer Straße nun herausgefunden haben.