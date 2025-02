Merz-Auftritt in Halle: Protest und viel Polizei

CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz in Halle.

Halle/MZ. - Wenige Tage vor der Bundestagswahl tritt der CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz am Dienstag, 18. Februar, in Halle auf. Im Kultur- und Kongresszentrum des Dormero Hotels nahe des Riebeckplatzes spricht Merz am Nachmittag vor Anhängern.

Im Vorfeld versammelten sich bereits rund 150 Demonstranten vor dem Hotel und errichteten mit mitgebrachten Kartons eine „Brandmauer“. Die Sicherheitsvorkehrungen vor dem Auftritt sind hoch, viel Polizei ist vor.

Demonstranten errichten eine "Brandmauer". (Foto: Marvin Matzulla)

Der Andrang ist deutlich größer als beim Auftritt des Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) im Steintor. Erwartet werden auch die Ministerpräsidenten aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, dazu hochrangige CDU-Vertreter aus allen ostdeutschen Bundesländern.