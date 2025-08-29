Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Melanie Ranft spricht im Interview über die jüngsten Wahlniederlagen ihrer Partei und weshalb sie gerne mit Halles OB Vogt zusammenarbeitet.

Melanie Ranft: „Es kann gut werden mit Vogt“

Melanie Ranft, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat von Halle, will mit ihrer Partei wieder auf die Erfolgsspur zurück.

Halle (Saale)/MZ. - Die Grünen in Halle haben in letzter Zeit mehrere Wahlniederlagen einstecken müssen. Warum die Menschen in der Stadt offenbar unzufrieden mit der Partei sind, wie sie das ändern will und welche Rolle Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) dabei spielt, erklärt Grünen-Fraktionsvorsitzende Melanie Ranft im MZ-Sommerinterview.