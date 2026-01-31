Auf dem Melanchthonplatz in der Südlichen Innenstadt wird seit einigen Wochen gebaut. Auf welche Neuheiten sich Anwohner in Zukunft freuen können.

Mehr Grün für den Melanchthonplatz: Umgestaltung für 651.000 Euro

Halle (Saale)/MZ. - Noch liegen die Bauarbeiten am Melanchthonplatz unter einer weißen Schneedecke still. Doch schon bald können sich die Anwohner des Platzes über ein neues Erscheinungsbild freuen. Die Stadt gibt 651.000 Euro für den Umbau aus - deutlich mehr als ursprünglich geplant war.