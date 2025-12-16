Nach drei Monaten Umbau öffnet das Spaßbad Maya mare in Halles Süden. Intelligente Technik soll es Besuchern erleichtern, stressfrei anzureisen.

Maya mare in Halle öffnet wieder - Chaos bei Parkplatzsuche soll enden

Ein Verkehrsleitsystem weist jetzt darauf hin, wenn das Parkhaus am Maya mare voll ist - und gibt Alternativvorschläge.

Halle (Saale)/MZ - Am 20. Dezember öffnet das Spaßbad Maya mare in Halles Süden nach dem Umbau wieder. Doch bei Anwohnern im Ortsteil Beesen hält sich die Freude in Grenzen. In der Vergangenheit hatten Besucher kreuz und quer im Wohngebiet geparkt. Damit soll Schluss sein.