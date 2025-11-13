weather wolkig
Kinotour mit Starbesuch „Ich mache es einfach“ – Wie Matthias Schweighöfer die Fans in Halle begeistert

Bei der Kinotour zu „Das Leben der Wünsche“ sorgt Matthias Schweighöfer im Cinemaxx Halle für Lacher, Nachdenklichkeit und lange Schlangen. Welche Fragen Fans stellen.

Von Hanna Schabacker Aktualisiert: 13.11.2025, 10:57
Matthias Schweighöfer nimmt sich Zeit für seine Fans. Geduldig posiert er im Cinemaxx Halle für Selfies, bevor der Film startet. (Foto: Hanna Schabacker)

Halle (Saale)/MZ. - Kurz vor halb neun am Mittwochabend gibt es im Cinemaxx Halle das, was man sonst eher vor Superheldenfilmen erlebt: eine lange Schlange bis nach draußen. Vor Kinosaal 2 stehen Sandra und Jessica, zwei Freundinnen, die sich extra noch einmal zurechtgemacht haben - und erwartungsvoll zur Eingangstür schauen.