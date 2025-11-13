Bei der Kinotour zu „Das Leben der Wünsche“ sorgt Matthias Schweighöfer im Cinemaxx Halle für Lacher, Nachdenklichkeit und lange Schlangen. Welche Fragen Fans stellen.

„Ich mache es einfach“ – Wie Matthias Schweighöfer die Fans in Halle begeistert

Matthias Schweighöfer nimmt sich Zeit für seine Fans. Geduldig posiert er im Cinemaxx Halle für Selfies, bevor der Film startet.

Halle (Saale)/MZ. - Kurz vor halb neun am Mittwochabend gibt es im Cinemaxx Halle das, was man sonst eher vor Superheldenfilmen erlebt: eine lange Schlange bis nach draußen. Vor Kinosaal 2 stehen Sandra und Jessica, zwei Freundinnen, die sich extra noch einmal zurechtgemacht haben - und erwartungsvoll zur Eingangstür schauen.