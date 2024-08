Nach einem Angriff von drei Männern wurde eine Person in Heide-Nord lebensgefährlich verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Fotos oder Videoaufnahmen haben, sich zu melden.

Mann schwebt nach Angriff in Halle in Lebensgefahr

In Halle (Saale) ist nach einem Angriff ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Halle/MZ. - Drei Täter sollen am späten Donnerstagabend gegen 23 Uhr im Aalweg in Heide Nord eine männliche Person angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte sich der Angriff vor der Hausnummer 11 ereignet. Angaben zum Überfall machten die Ermittler nicht. Es handele sich dabei um Täterwissen, hieß es. Deshalb werde man sich zu Details nicht äußern.

Das Opfer konnte die Angreifer vage beschreiben. Es habe sich um drei männliche Täter gehandelt. Einer von ihnen sei schlank, die beiden anderen eher dicklich gewesen. Die Attacke sei ohne Vorwarnung erfolgt. Ob es zuvor einen Streit gegeben hatte oder das Trio den Geschädigten zufällig auswählte, ist unklar.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Überfall beachtet haben. „Sollte es Fotos oder Videoaufzeichnungen geben, bitten wir, dass man sie uns zur Verfügung stellt“, sagte Polizeisprecher Thomas Müller der MZ. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Halle unter der Rufnummer 0345/2 24 20 00 entgegen.