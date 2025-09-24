Notärzte aus Halles Krankenhäusern haben am Dienstag demonstriert, wie eine Herzdruckmassage funktioniert. Das zu können, ist wichtig. Weil die meisten Menschen im Haushalt kollabieren, können Angehörige Leben retten.

„Man kann nichts falsch machen“: Notärzte zeigen auf Marktplatz, worauf es bei Reanimation ankommt

Mehrere Notärzte führten am Dienstag auf dem halleschen Marktpatz vor, wie eine Herzdruckmassage funktioniert.

Halle (Saale)/MZ. - Die Notärztin Eva Handschuh nennt zwei eindrückliche Zahlen: In 68 Prozent der Fälle kollabieren Menschen im privaten Haushalt. Zudem ist die Überlebensrate um 50 Prozent höher, wenn in den sechs Minuten, die in der Regel vergehen, bis der Notarzt kommt, bereits mit einer Herzdruckmassage begonnen wird. „Deshalb wollen wir, dass die Leute reanimieren.“