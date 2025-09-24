Selbstbewusst führt Manager Hans-Jörg Bliesener das Rathaus-Center ins 30. Jahr. Doch der Abschwung der Innenstadt und Investitionen in falsche Bereiche bereiten ihm Sorgen.

Rathaus-Center in Dessau wir 30: Grund zum Feiern, aber auch Sorgen beim Manager

Dessau/MZ. - Am 21. September 1995 war sie Geschichte: Eine riesige Baustelle im Herzen Dessaus. Auf dem ehemaligen Romanjuk-Platz eröffnete das Rathaus-Center Dessau. Bereits ein Jahr zuvor hatte das benachbarte Karstadt-Warenhaus seine Türen geöffnet. Karstadt ging, das Center blieb und vergrößerte sich in die Warenhausfläche hinein – trotz immer größerer Konkurrenz durch das Internet. In diesen Tagen kann der aktuelle Centermanager, Hans-Jörg Bliesener, das 30-jährige Bestehen seines Hauses feiern. Mit ihm sprach Oliver Müller-Lorey über die Rolle des Centers für die Dessauer Innenstadt und wie es in den nächsten 30 Jahren weitergehen könnte.