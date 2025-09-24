Flixtrain und Deutsche Bahn Was sind die Alternativen mit dem Zug von Halle nach Berlin?
Reisende zwischen Halle und Berlin erwarten veränderte Fahrtzeiten und teilweise weniger Züge. Wie Pendler trotzdem täglich in die Hauptstadt und zurück kommen.
24.09.2025, 08:00
Halle (Saale)/MZ. - Weniger Züge und längere Fahrzeiten: ab Mittwoch, 24. September, müssen Reisende auf der beliebten Bahnstrecke zwischen Halle und Berlin mit erheblichen Einschränkungen zurechtkommen. Davon ist die Deutsche Bahn genauso beeinflusst wie der private Anbieter Flixtrain. Durch Bauarbeiten auf der sogenannten Anhalter Bahn ziehen sich die Schwierigkeiten für Pendler bis zum 13. Dezember. Doch es gibt alternative Reisemöglichkeiten.