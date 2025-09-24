Klarer Sieg im Spitzenspiel der Salzlandliga: Der SC Seeland bleibt auch nach dem vierten Spieltag ungeschlagen und schickt den FSV Drohndorf-Mehringen mit einer 7:1-Packung nach Hause.

Nachterstedt/MZ. - Große Freude auf der einen, Enttäuschung auf der anderen Seite: Gastgeber SC Seeland schickte seinen Gegner, die Mannschaft vom FSV Drohndorf-Mehringen, mit einer deutlichen Packung auf Heimreise. Der SCS gewann das Spitzenspiel in der Salzlandliga am Sonntagnachmittag, 21. September, mit 7:1 – und wahrt damit auch nach vier Spieltagen die weiße Weste. Dagegen musste der FSV die zweite Niederlage in Serie hinnehmen. Co-Trainer Thomas Hollas fand nach dem Schlusspfiff deutliche Worte für die Leistung seiner Mannen.