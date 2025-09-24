Unsicher sei laut OB Thieme nicht, dass sdie B180 auf die Hyzetstraße geht, sondern nur: wann. Wo abr noch Klärungsbedarf besteht.

Umwidmung B180 kommt: Die Bundesstraße soll endlich raus aus Zeitz - Was OB Thieme zurm Zeitplan sagt

Die Umverlegung der Bundesstraße 180 in Zeitz bleibt das Ziel. Und das ist fast erreicht.

Zeitz/MZ. - Vielleicht gibt es schon in der Sitzung des Bauausschusses an diesem Mittwoch, spätestens aber in der Stadtratssitzung im Oktober, aktuelle Aussagen zur B180 von Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU). „Dass die Umwidmung kommt, ist mittlerweile unstrittig", sagt Thieme dazu, „wann sie kommt, hingegen weiterhin unsicher.“