Vom besten Nachwuchskoch bis hin zum Inhaber der Gaststätte „Zur Forelle“ an der Marina Mücheln. Johannes Schmidt verrät im Interview Details zum Familienbetrieb Forellenanlage und gibt humorvolle Einblicke in den Alltag als Chefkoch

Johannes Schmidt ist Koch und Inhaber des Restaurants „Zur Forelle“ an der Marina Mücheln. Er zeigt eine Lachsforelle aus der eigenen Anlage.

Mücheln - Von Geburt an dreht sich das Leben von Johannes Schmidt um den Fisch. Er selbst sei jedoch ohne Flossen und Kiemen geboren, scherzt er. Der 27-Jährige ist Inhaber und Koch der Gaststätte „Zur Forelle“ an der Marina Mücheln und gibt im Interview zur Serie „Küchengeflüster“ einen Einblick in seine Arbeit.