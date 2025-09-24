Gastronomie im Saalekreis Der Forelle verfallen: Müchelner Koch punktet mit frischsten Fisch
Vom besten Nachwuchskoch bis hin zum Inhaber der Gaststätte „Zur Forelle“ an der Marina Mücheln. Johannes Schmidt verrät im Interview Details zum Familienbetrieb Forellenanlage und gibt humorvolle Einblicke in den Alltag als Chefkoch
Aktualisiert: 24.09.2025, 12:13
Mücheln - Von Geburt an dreht sich das Leben von Johannes Schmidt um den Fisch. Er selbst sei jedoch ohne Flossen und Kiemen geboren, scherzt er. Der 27-Jährige ist Inhaber und Koch der Gaststätte „Zur Forelle“ an der Marina Mücheln und gibt im Interview zur Serie „Küchengeflüster“ einen Einblick in seine Arbeit.