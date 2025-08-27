weather regenschauer
  4. Børge von der Olsenbande gibt Konzert in Halle: Mächtig gewaltig! Warum Børge-Darsteller Jes Holtsø Halle als seine Lieblingsstadt bezeichnet

Die Olsenbande begeisterte Millionen im TV und ist immer noch Kult. Jes Holtsø, einst Teenager im Gauner-Quartett, ist längst ein prominenter Bluesmusiker – und besucht mal wieder Halle.

Von Katja Pausch Aktualisiert: 27.08.2025, 11:28
Die Olsenbande: Egon Olsen (Ove Sprogøe), Benny (Morten Grunwald), Kjeld ( Poul Bundgaard) und Teenager-Lausbube Børge (Jes Holtsø)
Die Olsenbande: Egon Olsen (Ove Sprogøe), Benny (Morten Grunwald), Kjeld ( Poul Bundgaard) und Teenager-Lausbube Børge (Jes Holtsø) Foto: United Archives

Halle (Saale)/MZ. - Es gibt wohl kaum jemanden, egal in welchem Alter, der sie nicht kennt: Die Olsenbande hat in den 70er Jahren TV-Geschichte geschrieben. Millionen Zuschauer fieberten vor den Bildschirmen mit, wenn Egon Olsen, gerade aus dem Knast zurück, den nächsten Coup ankündigte mit den legendären Worten: „Ich habe einen Plan“.