Die Olsenbande begeisterte Millionen im TV und ist immer noch Kult. Jes Holtsø, einst Teenager im Gauner-Quartett, ist längst ein prominenter Bluesmusiker – und besucht mal wieder Halle.

Børge von der Olsenbande gibt Konzert in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Es gibt wohl kaum jemanden, egal in welchem Alter, der sie nicht kennt: Die Olsenbande hat in den 70er Jahren TV-Geschichte geschrieben. Millionen Zuschauer fieberten vor den Bildschirmen mit, wenn Egon Olsen, gerade aus dem Knast zurück, den nächsten Coup ankündigte mit den legendären Worten: „Ich habe einen Plan“.