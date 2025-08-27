Der Kebab kehrt in den Hauptbahnhof Halle zurück. Ali Baba Dönerimbiss feiert nach fast drei Jahren ein Comeback. Was die Hallenser dazu sagen und welche Neuheiten es gibt.

Döner ist endlich wieder zurück am Hauptbahnhof in Halle

Inhaber Alicengiz (r.) vom Ali Baba Döner am Hauptbahnhof Halle hat diese Woche neu eröffnet. Bis 23 Uhr dreht sich der Spieß.

Halle(Saale)/MZ. - Die Schlange reicht gegen Mittag fast bis zum Eingang, die beiden Mitarbeiter hinterm Tresen hantieren flink mit Fleisch, Gemüse und Saucen. Kaum drei Stunden nach der Wiedereröffnung ist der Andrang groß am Zentrum der Reisenden, direkt am Hauptbahnhof Halle. „Wir sind sehr glücklich, dass wir endlich aufmachen können. Das hat jetzt fast drei Jahre gebraucht“, sagt Inhaber Alicengiz.