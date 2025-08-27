Der Kreisverband des Bündnis Sahra Wagenknecht hat sich in der Region gegründet. Unter den Mitgliedern sind bekannte Gesichter. Ihre Ziele sind klar.

Das sind die neuen Vorsitzenden des BSW Halle-Saalekreis - und das wollen sie erreichen

Halle/Saalekreis/MZ. - Seit dem 24. August gibt es in der Region einen neugegründeten Kreisverband des BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht). An die Spitze des Kreisverbandes Halle-Saalekreis wurden Dr. Sylvia Winkelmann-Witkowsky und Rudenz Schramm gewählt.

Das will das BSW in Halle und dem Saalekreis erreichen

Winkelmann-Witkowsky, Orientarchäologin und Regionalkoordinatorin, die den Aufbau des BSW in Halle entscheidend vorangetrieben hat, steht laut Mitteilung für einen klaren politischen Neuanfang. Rudenz Schramm, Geschäftsführer des traditionsreichen Steintor-Varietés und ehemaliger Linken-Politiker, bringe die Kulturstadt Halle und ihre vielfältige Bürgerschaft in die Arbeit des Kreisverbandes ein.

Der Kreisverband will sich in Halle und dem Saalekreis für eine lebendige Kulturszene, leistungsfähige Wissenschafts- und Bildungsstandorte, eine vielseitige Wirtschaftsstruktur und lebenswerte Stadtteile wie auch ländliche Räume einsetzen. Aber auch Themen wie bezahlbares Wohnen, eine verlässliche Verkehrsanbindung und soziale Gerechtigkeit stünden im Fokus, heißt es in der Mitteilung weiter.

Lesen Sie auch:Warum das BSW im Saalekreis bisher kaum Strukturen aufgebaut hat

Man verstehe sich als Ansprechpartner für die Menschen vor Ort. Ziel sei es, Politik gemeinsam mit den Bürgern zu gestalten und die Region Halle-Saalekreis auf einem starken und zukunftssicheren Weg voranzubringen.