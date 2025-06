Nun soll es aber losgehen Warum das BSW im Saalekreis bisher kaum Strukturen aufgebaut hat

Mit Blick auf die Landtagswahl will das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ nun die Gründung von Kreisverbänden vorantreiben. Halle und der Saalekreis sollen in einem Regionalverband zusammengefasst werden. Letzte Woche lud das BSW zu einem Infoabend nach Goddula (Bad Dürrenberg) und will ab sofort regelmäßig im Saalekreis präsent sein.