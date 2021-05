Das Reichsbahnausbesserungswerk in Halle war einst eines der industriellen Zentren der Saalestadt. Heute spuken in den Hallen die Geister der Vergangenheit.

Einer der größten verlorenen Plätze der industriellen Vergangenheit in Mitteldeutschland ist das Reichsbahnausbesserungswerk „Ernst Thälmann“ in Halle.

Halle (Saale) - Morgens um sechs ist die Nacht hier immer zu Ende. Ein endloser Tross von dunklen Gestalten schiebt sich durch den Morgen, der über dem Osten von Halle dämmert. Zwischen Backsteinwänden und qualmenden Schornsteinen riecht es nach Schweißbrenner, heißem Öl und kaltem Rauch.

Hinter den großen Toren der riesigen Hallen laufen die Kräne an, Männer stehen an Werkbänken und rauchen. Eine letzte F6, bevor die Hände wieder schmierig sind und der Kampf mit altem Stahl und neuem Rost beginnt.

RAW in Halle - Unvergesslicher Eindruck sozialistischer Volkswirtschaft

Im Reichsbahn-Ausbesserungswerk (RAW) hinter dem Hauptbahnhof von Halle schlägt das eiserne Herz der Saalestadt. Das RAW ist ein Monster, das jeden Tag Tausende von Arbeitern schluckt, die in den Werkstätten, Lagern und fußballplatzgroßen Werkshallen Lokomotiven warten und reparieren. Der nach der alten Reichsbahn aus der Zeit vor der DDR benannte VEB, im Sommer 1961 mit dem Ehrennamen „Ernst Thälmann“ ausgezeichnet, gehörte jahrzehntelang zu den größten Betrieben der Saalestadt.

Auf dem Gebiet mit einer Fläche von mehr als 30.000 Quadratmetern arbeiteten damals 2.000 Menschen, zumeist in düsteren, öligen Hallen, in denen Hämmer dröhnen, Ölpfützen schwappen und Männer in grau gewaschenen Blaumännern an Lokomotiven schrauben, sägen und hämmern.

„Lost Place“ nennen Ruinentouristen Denkmale der Industriekultur, von denen sich in Mitteldeutschland unendlich viele finden. (Foto: Steffen Könau)

Schülerinnen und Schüler, die während ihrer Schulzeit verpflichtet waren, in dem Moloch zwischen den Geleisen, erreichbar nur durch einen finsteren Tunnel, ihre Unterrichtsstunden in „Produktiver Arbeit“ abzuleisten, bekamen hier einen unvergesslichen Eindruck von der sozialistischen Volkswirtschaft. Danach noch davon zu träumen, Schlosser oder Dreher zu werden, war gleichbedeutend mit dem Wunsch eines Unfallopfers, möglichst bald wieder einen Unfall zu haben.

Das Ende des Reichsbahnausbesserungswerks Halle

Doch als die Königlich-Preußische Staatsbahn den gewaltigen Komplex vom Jahr 1860 an errichtet, ist das alles modern, kein Reparaturwerk, sondern eine Mobilitätsfabrik. Als Teil eines ganzen Netzwerks aus Ausbesserungswerken hält das RAW in Halle Deutschland am Laufen, durch zwei Weltkriege und vier Systemwechsel. Bis in die 1990er Jahre ändert sich an den Arbeitsprozessen wenig.

Die von Dampfkesseln und Transmissionsriemen angetriebenen Maschinen verschwinden. Die Lok-Typen, die auf Vordermann gebracht werden, tragen neue Namen. Die Abläufe aber sind ähnlich und die Arbeit ist genauso schmutzig. Mehr als ein Dutzend Hallen und unzählige Nebengebäude, in denen die Verwaltungsangestellten sitzen, machen aus dem Werk ein Labyrinth für Uneingeweihte. Rangierlokomotiven fahren ein und aus, die Brigaden der verschiedenen Abteilungen löten, schmieden und schweißen an Druckbehältern und Stahlrädern.

Unbekannte haben die Maschinen bemalt. (Foto: Steffen Könau)

Ungehindert versickern jahrzehntelang Altöl, Trichlorethen, Benzol und Fluorwasserstoff im Boden. Bis heute muss der Besitzer, eine bundeseigene Firma namens Bundeseisenbahnvermögen, Grundwasser reinigen, das die Sünden der Vergangenheit nach und nach ausspült.

Das Ende des RAW kam kurz vor der Jahrtausendwende. Alle Fabrikhallen wurden geschlossen. Schlosser, Schweißer und Verwaltungsangestellte verloren ihre Arbeit. Seitdem führt der Verfall das Kommando. Bäume wachsen in den Hallen. Hecken brechen aus der Erde. Moos wuchert auf dem vergifteten Boden.

RAW Halle - Heute Lost Place für Graffittikünstler

Nach den Schrottsammlern kamen junge Graffiti-Künstler, die den verwunschen wirkenden Ort als illegales Atelier nutzen. Überall an den Mauern finden sich heute Graffiti. Sogar einige verbliebene Drehmaschinen, zu groß, um von den Schrottjägern in Geld verwandelt zu werden, wurden bunt bemalt.

Wie in Dornröschens Schloss wirken die Wege im RAW, die früher Tausende gingen. (Foto: Steffen Könau)

Doch ein Vierteljahrhundert nach dem Aus des eisernen Herzens sind die Spuren des Verfalls unverkennbar. Die Wände bröckeln, die verglasten Dächer haben Löcher, Fußböden sind metertief eingestürzt. Nur noch zu erahnen ist die frühere Pracht der Backsteingebäude, die wie Geister einer vergessenen Zeit still an ihrem eigenen Grab stehen.

Vögel fliegen über die seltenen Besucher, Wasser tropft vom Dach. Jemand hat einen einsamen Stuhl in einer der Hallen zurückgelassen, in einer anderen finden sich Zeitungen, Lohnstreifen und Sexkataloge aus Wendezeiten.

Eine „Potenzialfläche“ nennen es die Standortplaner, die große Pläne für die Zukunft haben. Irgendwann soll hier ein kleines Silicon Valley entstehen, das moderne Arbeitsplätze und modernes Wohnen in einem völlig neuen Stadtteil vereint. (mz)

Video vom RAW: www.bit.ly/rawhalle, www.halle-investvision.de/raw