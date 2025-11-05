Nach Absage XXXLutz gibt Projekt in Halle auf - ist das geplante Logistikzentrum in Teutschenthal davon betroffen?
In Teutschenthal soll ein riesiger XXXLutz-Standort entstehen. Hält das Unternehmen an den Plänen fest, nachdem die Absage des Möbelriesen für den Neubau in Halle an der B6 bei Bruckdorf kam?
Aktualisiert: 07.11.2025, 10:52
Teutschenthal/Halle/MZ. - Es schien eine große Chance für das Einkaufsareal in Halle-Bruckdorf zu sein: Die österreichische Möbelhauskette XXXLutz wollte sich dort ansiedeln. Doch nun die Kehrtwende – das geplante Kaufhaus wird nicht gebaut.