  4. XXXLutz hält trotz Halle-Absage am Logistikzentrum in Teutschenthal fest

Nach Absage XXXLutz gibt Projekt in Halle auf - ist das geplante Logistikzentrum in Teutschenthal davon betroffen?

In Teutschenthal soll ein riesiger XXXLutz-Standort entstehen. Hält das Unternehmen an den Plänen fest, nachdem die Absage des Möbelriesen für den Neubau in Halle an der B6 bei Bruckdorf kam?

Von Luisa König Aktualisiert: 07.11.2025, 10:52
Das ist die Fläche, auf der der weltweit zweitgrößte Einrichtungshändler sein Logistikzentrum errichten will.
Das ist die Fläche, auf der der weltweit zweitgrößte Einrichtungshändler sein Logistikzentrum errichten will. (Foto: Steffen Schellhorn)

Teutschenthal/Halle/MZ. - Es schien eine große Chance für das Einkaufsareal in Halle-Bruckdorf zu sein: Die österreichische Möbelhauskette XXXLutz wollte sich dort ansiedeln. Doch nun die Kehrtwende – das geplante Kaufhaus wird nicht gebaut.