Halle (Saale)/MZ. - Der hallesche Stadtrat kommt am Mittwoch zur Plenumssitzung im Stadthaus zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem ein Antrag zur Umverteilung von ausländischen Grundschülern über das gesamte Stadtgebiet, der Bebauungsplan für ein Neubaugebiet in Ammendorf und der Ersatzneubau der Judo- und Ringerhalle auf der Sportanlage des SV Halle.

Die MZ berichtet aus dem öffentlichen Teil der Sitzung mit einem Liveticker.

14.05 Uhr: Sitzung beginnt

Mit ein paar Minuten Verspätung eröffnet der Ratsvorsitzende Jan Riedel (CDU) die Sitzung. Es sind 40 von insgesamt 56 Mandatsträgern anwesend.

14.08 Uhr: Einwohnerfragen

In der Einwohnerfragestunde, die vor jeder Ratssitzung stattfindet, fragte ein Bürger, warum die Stadt noch immer im Namen des öffentlich rechtlichen Rundfunks die Gebühren eintreibt, das sei nicht die Aufgabe der Kommune.

Bürgermeister Egbert Geier (SPD) sagte, dass die Stadt das Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes umsetze, das die Kommune dazu verpflichte, die Gebühren einzuziehen. Die Stadt habe allerdings gegenüber dem Land angezeigt, dass Aufwand und Ertrag „in einem Missverhältnis“ stehen und dass ein Änderung dieses Verwaltungsvollstreckungsgesetz vorgesehen sei.

14.23 Uhr: Geier: „Bundesregierung steht zum Zukunftszentrum“

Bürgermeister Geier berichtet, er habe sich bezüglich des Zukunftszentrums bei der Bundesregierung erkundigt. Trotz Neuwahl stehe man in Berlin nach wie vor zu dem Vorhaben.

Geier berichtet außerdem von einigen Terminen, die im Februar aus seiner Sicht wichtig waren: Etwa die Großinvestition von Coca-Cola am Standort in Neustadt oder der Einrichtung einer Tasc-Force für Sauberkeit. Für die Tasc-Force hätten sich bislang schon zwölf freiwillige Asylbewerber gemeldet, die mithelfen wollen, Halle sauberer zu machen.

14.30 Uhr: Geier schweigt zur Wahl

Was der Bürgermeister mit keiner Silbe erwähnte, war die Wahl. Durchaus verwunderlich, schließlich wurde in Halle sowohl am 2. Februar (erster Wahlgang OB-Wahl) als auch am 23. Februar (Bundestags- und OB-Stichwahl) gewählt.

Geier war als SPD-Kandidat in der OB-Stichwahl gegen den parteilosen Alexander Vogt unterlegen. Ob er möglicherweise deshalb jetzt zu dem Thema schweigt?

Auch die städtische Wahlleiterin, Judith Marquart, die im Stadtrat ebenfalls auf dem Podium sitzt, sagte nichts.

Vogt, der im Stadtrat fraktionslos ist, nimmt an der heutigen Sitzung nicht teil. Er müsse noch Klausuren korrigieren, solange er noch hauptberuflich Lehrer sei, sagte er. Seine Amtszeit als OB beginnt erst am 1. April.

14.45 Uhr: Neue Einfamilienhäuser in Ammendorf

Das Neubaugebiet an der Alfred-Reinhardt-Straße in Ammendorf kann kommen. Mit großer Mehrheit hat der Stadtrat den Bebauungsplan verabschiedet. Die Linken hatten kritisiert, dass kein neuer Fußweg an der Alfred-Reinhardt-Straße geplant sei, doch der Änderungsantrag der Linken wurde abgelehnt.

Im nordöstlichen Bereich von Ammendorf sollen nun in den kommenden Jahren bis zu 20 neue Einfamilienhäuser oder Doppelhäuser entstehen.

15.10 Uhr: Geld für Spielplätze

In kurzer Folge und ohne große Diskussion hat der Stadtrat jetzt Baubeschlüsse für die Sanierung der Brunnenanlage „Früchte des Meeres“ und den Bauspielplatz am Hechtgraben gefasst. In beiden Fällen investiert die Stadt mehrere hunderttausend Euro in neue Geräte und Spielinfrastruktur.

15.15 Uhr: Neue Sporthalle

Ohne eine Gegenstimme hat der Rat den Wechsel von Sanierung zu Ersatzneubau der Judo- und Ringerhalle auf der Sportanlage des SV Halle in Kröllwitz beschlossen. Laut Stadtverwaltung sei ein Neubau sinnvoller, weil dann auch Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden könnten, die mit bloßer Sanierung des alten Bestandsgebäudes nicht möglich gewesen wären.