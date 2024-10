Hunderte Kleingärten und ein großes Landschaftsschutzgebiet in Halles Osten scheinen in Gefahr. Die Stadt versucht zu beschwichtigen, doch die Grundstücke sind so gut wie verkauft.

Halle (Saale)/MZ. - In Halles Süd-Osten bahnt sich ein Streit an. Eine rund 50 Hektar große Fläche (in etwa die Fläche der halleschen Altstadt) zwischen Bruckdorf und dem Osendorfer See steht zum Verkauf. Nach MZ-Informationen soll die Firma Papenburg planen, dort eine neue Deponie zu errichten. Hunderte Kleingärten und ein großer Bereich des dortigen Landschaftsschutzgebietes scheinen in Gefahr zu sein. Die Stadtverwaltung versucht zu beschwichtigen, doch im Stadtrat regt sich Widerstand.