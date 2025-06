Die 30. Jessener Weinprinzessin Annalena Fromm (2.v.l.) und die 26. Miss Elbenixe Charlotte Göbel besuchten am Sonnabend das Erdbeerfest auf dem Weiungut Hanke in Jessen. Die Brüder Ingo (links) und Frank Hanke, die das Wein gut leiten, freuen sich darüber.

Jessen/MZ. - Ein Fest rund um die Erdbeere wurde am Sonnabend auf dem Weingut Hanke in Jessen bei hochsommerlichem Wetter gefeiert. Bereits vor dem offiziellen Beginn am Nachmittag stellten sich die ersten Gäste ein und hielten zunächst Ausschau nach Plätzen im Schatten, an denen sie sich anschließend neben anderem Erdbeerkuchen, -bowle, - likör und -saft schmecken lassen konnten.