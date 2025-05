Das Vyshyvanka-Fest in Aschersleben wird zum Symbol der Verbundenheit: Die ukrainische Gemeinde teilt ihre Kultur mit Liedern, Tänzen und traditioneller Stickkunst.

Vyshyvanka-Fest in Aschersleben: Ukrainische Gemeinde feiert Tradition und Zusammenhalt

Integration in Aschersleben

Aschersleben/MZ. - Vor drei Jahren flieht Natalia Ishchenko mit ihren Kindern aus der Ukraine. Der Krieg raubt ihr die Sicherheit, die Heimat, das gewohnte Leben. In Aschersleben beginnt für sie ein neues Kapitel – begleitet von Sorge, aber auch von Hoffnung. Heute fühlt sie sich angekommen. Aus dem Gefühl der Dankbarkeit wächst der Wunsch, etwas zurückzugeben: Am Sonnabend lädt die ukrainische Gemeinde zum Vyshyvanka-Fest in die Kreismusikschule ein.