Halles neuer Oberbürgermeister Alexander Vogt ist noch immer Lehrer. Bis zum Beginn seiner Amtszeit hat er jetzt noch viel zu tun. Sein Stadtratsmandat fällt wieder an die CDU zurück.

Alexander Vogt wurde am 23. Februar zum halleschen Oberbürgermeister gewählt.

Halle (Saale)/MZ. - Halles neues Stadtoberhaupt, Alexander Vogt (parteilos), hat sich am Dienstag per Videobotschaft zu Wort gemeldet und sich bei seinen Wählern für das Vertrauen und die Glückwünsche bedankt, die er nach seiner Wahl bekommen habe. Er werde sich nun in den kommenden Tagen seinem Job als Lehrer widmen, den er immer noch habe und sich dann noch „ein paar Tage Ruhe“ gönnen.