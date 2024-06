Halle (Saale)/MZ. - Zum letzten Mal in der ablaufenden Wahlperiode kommt das Stadtrat von Halle am Mittwoch im Stadthaus zusammen. Ab Juli wird sich das Gremium neu zusammensetzen, weil am 9. Juni gewählt worden war.

14.05 Uhr: Sitzung eröffnet - digitales Abstimmungssystem geht nicht

Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Die Linke) eröffnet mit wenigen Minuten Verspätung die Sitzung. Zunächst gibt es ein kurzes Gedenken an den jüngst verstorbenen ehemaligen Linken-Stadtrat Erwin Bartsch.

Das digitale Abstimmungssystem des Rates ist heute außer Betrieb. Das liegt daran, dass ein Mitarbeiter im Team Ratsangelegenheiten heute nicht da ist. Die Stadträte müssen deshalb wieder wie früher mit gelben Stimmkärtchen abstimmen, die von der Vorsitzenden bzw. Stadtmitarbeitern gezählt werden müssen.

14.15 Uhr: Lehrer der Preußler-Schule beschweren sich

In der Einwohnerfragestunde, die vor jeder Ratssitzung stattfindet, melden sich mehrere Lehrer und auch eine Mutter aus der Otfried-Preußler-Grundschule zu Wort. Sie befürchten, dass die Elternarbeit an ihrer Schule nach den Sommerferien nicht mehr möglich ist, weil das Ausweichquartier in der Südstadt zu weit entfernt liegt. Außerdem äußerten sie erneut ihre Sorgen, dass es zu großen Problemen kommt, wenn mehr als 500 Schüler täglich aus Neustadt mit Bussen bis in die Südtstadt gefahren werden müssen. Eltern hatten zuvor sogar mit Streik gedroht.

Halles Bildungsbeigeordnete Katharina Brederlow (SPD) sagte, dass man eine Lösung finden werde, wie trotz allem Elternarbeit möglich sein könne. Die Ausweichlösung sei ja nur für zwei Jahre und die Sanierung des alten Gebäudes in Neustadt unumgänglich.

14:40 Uhr: Ruf nach mehr Bürgerbeteiligung

Mehrere Einwohner fragte, wie in Halle im Rahmen des Stadtrates mehr Dialog und Bürgerbeteiligung geschaffen werden könnte. Die Einwohnerfragestunde zu Beginn der Sitzung sei nicht ausreichend.

Ratsvorsitzende Müller verwies auf andere Formate wie Bürgerdialoge, die die Stadtverwaltung zu unterschiedlichen Themen organisiert.

14.55 Uhr: Bürgermeister berichtet aus den vergangenen Wochen

Wie zu jeder Ratssitzung gibt es auch wieder einen Bericht des Bürgermeisters. Egbert Geier (SPD) lässt dabei unter anderem die Gedenkfeier an den verstorbenen Hallenser Peter Sodann, die Festveranstaltung zum 25-jährigen Bestehen der ethnologischen Forschung des Max-Planck-Institutes und das Richtfest auf dem Gelände der alten Gravo-Druckerei am Reileck.

15.10 Uhr: Dank an die Räte

Geier dankte allen Stadträten für die kontruktive Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren der Wahlperiode. Stellvertretend überreichte er der Vorsitzenden Katja Müller einen Blumenstrauß.