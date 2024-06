Der Umzug der Neustädter Otfried-Preußler-Grundschule in ein Ausweichobjekt in der Südstadt sorgt weiter für Ärger. 40 Minuten Busfahrt soll der Transfer dauern. Sind Container die Lösung?

Container als Ausweichquartier direkt neben die Preußler-Schule zu setzen, wie in dieser Fotomontage, lehnt die Stadt ab.

Halle/MZ. - Der Frust der Eltern ist riesig: Wenn die marode Otfried-Preußler-Grundschule ab Sommer für zwölf Millionen Euro saniert wird, sollen die Kinder in einem Ausweichquartier in der Südstadt untergebracht werden. Die rund 575 Kinder, inklusive der Erstklässler, sollen dann mit Bussen in die Rigaer Straße gebracht werden. Fahrzeit: 40 Minuten. „Wir wollen eine Schulsanierung, aber nicht mit 40 Minuten Fahrzeit“, sagt Schulelternsprecher Matthias Jäger. Die Eltern drohen für den Fall, dass die Stadt keine andere Lösung findet, mit einem Generalstreik.