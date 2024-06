Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Der Gästebeitrag für Touristen nimmt Gestalt an. In der nächsten Woche soll die „Bettensteuer“ im Finanzausschuss diskutiert werden. Zwei Varianten stehen zur Debatte, die jeweils Vorteile haben. Fest steht: In jedem Fall wird das Übernachten für Gäste von auswärts in Halle bald teurer.