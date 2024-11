Halles Stadtparlament tagt: Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Entscheidung zum Haushalt 2025 an. Halle will erstmals die Rekordsumme von einer Milliarde Euro umsetzen.

Stadtratssitzung am 27. November im Stadthaus Halle

Halle (Saale)/MZ. - Die heutige Stadtratssitzung in Halle steht ganz im Zeichen der Finanzen. Die Fraktionen und fraktionslosen Räte sollen über den Haushaltsplan 2025 abstimmen. In dem mehr als 1.000-seitigen Dokument wird minutiös aufgelistet, wofür die Stadtverwaltung im kommenden Jahr Geld ausgeben und wo sie wie viel einnehmen will.

Wir berichten aus dem öffentlichen Sitzungsteil mit einem Liveticker:

14.01: Sitzung eröffnet

Stadtratsvorsitzender Jan Riedel (CDU) hat die Sitzung eröffnet und die Ordnungsmäßigkeit der Einladung festgestellt.

Von unten vom Marktplatz hört man leise Musik heraufdudeln, 48 von 56 Stadträten sind im Festsaal des Stadthauses anwesend.