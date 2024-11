Mehr als 30.000 Festivalbesucher kürten in diesem Jahr zum ersten Mal den besten Film. Insgesamt fanden in fünf Tagen mehr als 70 Veranstaltungen statt.

Halle/MZ. - Das 7. Silbersalz Science & Media Festival in Halle (Saale) zählte vom 30. Oktober bis zum 3. November laut Angaben der Veranstalter mehr als 34.000 Besucher, die sich die Ausstellungen und Filme ansahen sowie an Gesprächen und anderen Events teilnahmen. Insgesamt luden über 70 Veranstaltungen unter dem Motto „Gut schütteln“ dazu ein, sich auf neue Ideen und Erfahrungen einzulassen.

Über 70 Veranstaltungen an zehn Orten in der ganzen Stadt

Zum zweiten Mal wurde das leerstehende ehemalige Galeria Kaufhof-Gebäude am Marktplatz zum Zentrum der Kultur, des Austauschs und der Begegnung. Auf 8.000 Quadratmetern, verteilt über drei Etagen, konnten Besucher Ausstellungen, Filme, Diskussionen sowie Partys und VR-Installationen erleben. Zudem gab es weitere Veranstaltungen an insgesamt zehn Orten im ganzen Stadtgebiet, unter anderem der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, dem Planetarium Halle und der Passage 13 in Halle Neustadt.

„Wir sind dankbar und glücklich, dass wir so viele Menschen erreichen und begeistern konnten. Wir durften jede Alters- und Interessengruppe begrüßen und gemeinsam haben wir auf Augenhöhe mit über 80 internationalen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen neue Erfahrungen geschaffen. Wir haben uns gut geschüttelt“, sagt Donata von Perfall, Leiterin des Silbersalz-Festivals.

Festivalbesucher konnten im ehemaligen Galeria Kaufhof-Gebäude einiges entdecken. (Foto: Joachim Blobel)

Partizipative Kunstinstallation und Wissenschaftsmarkt

Das Publikum konnte in diesem Jahr erstmals die Filme des Festivals, die sich mit den Themen wie künstliche Intelligenz, Malariabekämpfung oder der Macht der Social Media-Kanäle auseinandersetzten, bewerten und einen Favoriten küren. Der „1. Audience Award“ geht an den Film „Of Caravan and the Dogs“ von Askold Kurov, Anonymous1.

Der Filmemacher und sein Team zeigen in ihrem Dokumentarfilm über die Bedeutung der Pressefreiheit am Beispiel Russlands, wie staatliche Unterdrückung einer unabhängigen Presse verlaufen kann und erforschen die Frage, was in Gesellschaften passiert, wenn die Medien gleichgeschaltet werden.

Auf dem Marktplatz präsentierte die Künstlergruppe Armada of Arts die partizipative Kunstinstallation „Der Thron und die Frage". Diese bot den Festivalbesuchern die Möglichkeit, persönliche Gedanken zu einer Frage zum Thema Freiheit in spontane Malereien übersetzen zu lassen. Aus den vielen Einzelstimmen entstand ein kollektives Kunstwerk.

Der bereits etablierte Wissenschaftsmarkt zum Entdecken und Mitmachen wurde in diesem Jahr durch den Strukturwandelmarkt im ehemaligen Kaufhaus ergänzt und erfolgreich erweitert. Der Strukturwandelmarkt ermöglichte rund 30 Unterneh­men, Organisationen, Hochschulen und Initiativen, die sich für und im Struktur­wandel engagieren, sich der Öffentlichkeit vorzustellen. Das 8. Silbersalz-Festival wird vom 29. Oktober bis zum 2. November in Halle stattfinden.