In Halle sind 2025 insgesamt 2.743 Babys zur Welt gekommen, 123 weniger als im Vorjahr. Diese Vornamen haben ihre Eltern am häufigsten für die Kinder gewählt.

Leichter Geburtenrückgang in Halle - Welche Vornamen 2025 besonders beliebt waren

Auf einer Neugeborenenstation: Die Zahl der Geburten ist auch in Halle zurückgegangen.

Halle (Saale)/MZ. - Der Hobby-Namensforscher Knud Bielefeld hat ermittelt, dass Sophia und Noah bundesweit die beliebtesten Vornamen für 2025 geborene Kinder gewesen sind. Nicht so in Halle, wie von der Stadtverwaltung zu erfahren ist. Die Top Ten der 2025 am meisten vergebenen Babynamen unterscheiden sich auch ansonsten von Bielefelds Liste.