Die Lokale Aktionsgruppe Unteres Saaletal und Petersberg hat drei Millionen Euro Leader-Fördergelder für neue Projekte im Saalekreis vergeben. Unter anderem fließt das Geld in den Tierpark Petersberg, ein Vereinshaus in Morl und zu einer Privatperson in Teutschenthal. Was geplant ist.

Millionen für Projekte im Saalekreis – das wollen Initiativen vor Ort schaffen

Die Gewässer im Ostrauer Park sollen renaturiert werden. Um das in die Wege zu leiten, werden Fördergelder benötigt. Es ist eins von mehreren Projekten im Saalekreis.

Landsberg/Ostrau/Teutschenthal/Morl/Petersberg/MZ. - Im Tierpark Petersberg soll es vorangehen, in Morl ebenfalls und auch in Landsberg – das sind nur drei Projekte von vielen, die von der nächsten Leader-Förderung profitieren. Sie stehen stellvertretend für die Vielfalt an Ideen, die den nördlichen Saalekreis und den Salzlandkreis voranbringen sollen. „Die Liste war wieder lang und spannend“, sagt Anne Bosse, Regionalmanagerin bei Lokale Aktionsgruppe Unteres Saaletal und Petersberg.