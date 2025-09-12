Ausflugsziel im Saalekreis Tierpark Petersberg feiert 60-jähriges Jubiläum: Welche tierischen Neuzugänge und Großprojekte bevorstehen
Ein Blick hinter die Kulissen des Petersberger Tierparks: Geschäftsführer und Tierparkleiter verraten, wie es mit dem Park weitergeht und was Besucher zur Feier erwartet.
12.09.2025, 09:56
Petersberg/MZ. - Seit sechs Jahrzehnten gehört der Tierpark Petersberg zu den festen Größen in der Region – und am Samstag wird sein 60-jähriges Bestehen gefeiert. Geschäftsführer Matthias Haak und Tierparkleiter Phillip Rose werfen einen Blick zurück und sprechen über zukünftige Investitionen und tierische Neuzugänge.