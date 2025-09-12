Ein Blick hinter die Kulissen des Petersberger Tierparks: Geschäftsführer und Tierparkleiter verraten, wie es mit dem Park weitergeht und was Besucher zur Feier erwartet.

Phillip Rose (l.) und Matthias Haak im Wirtschaftshof des Petersberger Tierparks. Im Hintergrund der Neubau, der seit 2021 fertig ist.

Petersberg/MZ. - Seit sechs Jahrzehnten gehört der Tierpark Petersberg zu den festen Größen in der Region – und am Samstag wird sein 60-jähriges Bestehen gefeiert. Geschäftsführer Matthias Haak und Tierparkleiter Phillip Rose werfen einen Blick zurück und sprechen über zukünftige Investitionen und tierische Neuzugänge.