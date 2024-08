Rock, Pop, Neue Deutsche Welle: Wer rockt das Laternenfest in Halle? Am kommenden Wochenende haben Festbesucher an sieben Bühnen die Qual der Wahl.

Die Happy rocken, dass die Bühne bebt – in diesem Fall am Freitag die Bühne auf der Ziegelwiese des Laternenfests in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Noch drei Tage, dann ist es so weit: Am Freitag startet das Laternenfest in Halle. Drei Tage lang verwandeln sich Ziegelwiese, Peißnitz und Ulrichswiese und nach längerer Bau-Pause endlich auch wieder Rive- und Saaleufer in ein buntes Festgelände mit unzähligen Buden, Karussells und Schaustellergeschäften. Auf insgesamt sieben Bühnen sind Bands, Ensembles und Solokünstler zu erleben. Ob Rock oder Pop, Schlager oder Neue Deutsche Welle, Oper, Ballett, Kinderprogramm oder Irish Folk – es ist ganz bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei. Hier eine Auswahl: