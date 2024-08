Programm, Termine, Höhepunkte, Geschichte und mehr: Hier lesen Sie alle wichtigen Infos rund um das Laternenfest 2024 in Halle - einem der größten Volksfeste in Mitteldeutschland.

Feuerwerk, Umzüge und mehr: Alle Infos zum Laternenfest 2024 in Halle

Mega-Volksfest an der Saale

Halle (Saale)/DUR. - Alle Jahre wieder erfreut das hallesche Laternenfest nicht nur die Einheimischen, sondern auch Menschen in ganz Mitteldeutschland. Was Besucher auf dem diesjährigen Riesenspektakel, einem der größten Volksfeste Mitteldeutschlands, erwartet und andere Informationen rund ums Fest, lesen Sie hier.

Laternenfest in Halle - Was ist das?

Das Laternenfest in Halle gehört - gemeinsam mit der Eisleber Wiese - zu einem der schönsten und größten Volksfeste Mitteldeutschlands. Für das Spektakel strömen jedes Jahr zehntausende Besucher nach Halle, um das vielfältige Programm zu bestaunen, auf diversen Fahrgeschäften durch die Luft zu wirbeln oder sich bei zahllosen Essens- und Getränkeständen den Bauch vollzuschlagen.

Laternenfest in Halle: Essens- und Getränkestände, so weit das Auge reicht. Foto: Silvio Kison

Ursprung des Volksfestes in Halle: Warum und seit wann wird das Laternenfest zelebriert?

Die Wurzeln des Laternenfestes reichen weit zurück und sind untrennbar mit Geschichte und Brauchtum der Halloren verbunden. Sommerfeste an der Saale wurden seit jeher gefeiert, Bootsfahrten gehörten seit der Universitätsgründung 1694 zum studentischen Leben. Das erste verbürgte Feuerwerk wurde 1616 zum Tauffest von Administrator Christian Wilhelm von Brandenburg an der Moritzburg veranstaltet.

Als Laternenfest wurde es erstmals am 1. September 1928 in seiner bis heute fast unveränderten Form begangen. Das Ziel: Die oft besungene Schönheit des Saaletales sollte ins rechte Licht gerückt werden. Seither ist es eine fest etablierte Großveranstaltung, die ständig mehr Besucher anzog und überregionale Bedeutung gewann. Von dieser Anziehungskraft hat das Laternenfest bis heute nichts verloren.

Wann findet das Laternenfest in Halle 2024 statt?

Traditionell findet das hallesche Laternenfest am letzten Augustwochenende statt. Und auch dieses Jahr erleuchten in der Händelstadt von Freitag, 23 August 2024, bis Sonntag, 25. August 2024, erneut unzählige bunte Laternenlichter.

Wo findet das 87. Laternenfest in Halle statt?

Das Veranstaltungsgelände umfasst die Gebiete von Ziegelwiese, Peißnitzinsel und nach Abschluss der Sanierungsarbeiten dieses Jahr auch wieder die Promenade am Riveufer bis zur Giebichensteinbrücke.

Nach baubedingtrer Pause findet das Laternenfest 2024 in Halle auch endlich wieder am Riveufer statt. Den Plan im Großformat finden Sie hier Foto: Stadt Halle

Kostet das Laternenfest in Halle Eintritt?

Der Eintritt zum Laternenfest und seinem Programm ist frei. Die Speisen und Getränke der zahlreichen Verkaufsstände sowie die Nutzung der Fahrgeschäfte kosten jedoch Geld.

Allerdings wird derzeit darüber diskutiert, ob man für das Fest Eintritt verlangen sollte - denn die Kosten für das Fest haben sich in diesem Jahr verdoppelt. In der Stadtverwaltung werden deshalb Ideen debattiert, wie die Veranstaltung langfristig gesichert werden kann.

Lesen Sie auch: Halle sucht nach Einnahmequellen: Kostet das Laternenfest bald Eintritt?

Programm und Höhepunkte: Was erwartet die Besucher beim Laternenfest 2024 in Halle?

Auf die Besucher des 87. Laternenfestes wartet unter anderem ein vielfältiges Programm aus Live-Musik, Kunst, Mitmach-Aktionen und dem klassischen Laternenumzug.

Das sind die Höhepunkte:

Bootskorso auf der Saale

Nicht fehlen beim Laternenfest in Halle darf der traditionelle Bootskorso auf der Saale. Davon gibt es dieses Jahr sogar zwei: den Bootskorso „Kunterbunt“ am 24. August 2024 um 15 Uhr sowie den Bootskorso „Leuchtende Boote“ am 24. August 2024 um 20.30 Uhr.

Bootskorso auf dem halleschen Laternenfest: Hier schippert ein umgebauter Trabi über die Saale. Foto: dpa

Start ist unter der Peißnitzbrücke und die Giebichensteinbrücke das Ziel. Eingeladen sind alle mit bunt geschmückten und leuchtenden Wasserfahrzeugen. Auf die jeweils drei schönsten Wasserfahrzeuge warten Preise. Zudem erhalten alle Teilnehmer ein Preisgeld von 20 Euro. Interessierte können sich bei der Stadt anmelden.

Kampf auf der Saale: Fischerstechen der Halloren

Auch das traditionelle Fischerstechen der Halloren findet dieses Jahr wieder statt. Der alte Fischerbrauch stellt einen sportlichen Wettkampf zwischen zwei Mannschaften dar, die auf Booten gegeneinander antreten. Ziel ist es, die Mitglieder der anderen Mannschaften mit Hilfe einer Lanze von ihren Booten ins Wasser zu stoßen.

Das traditionelle Fischerstechen auf dem halleschen Laternenfest: Ziel ist es, die andere Mannschaft vom Boot ins Wasser zu stoßen. Foto: dpa

Der feuchtfröhliche Wettkampf findet am Samstag, 24. August, von 17 bis 19 Uhr statt. Start ist das Bootshaus 5, Ziel die Giebichensteinbrücke. Das Spektakel kann unter anderem vom Riveufer aus bestaunt werden.

Brückenspringen findet wieder statt

Nach mehrjähriger Pause steht beim Laternenfest in Halle nun wieder ein besonderer Höhepunkt auf dem Programm: das Brückenspringen.

Lange war unklar, ob es überhaupt wieder ein Brückenspringen geben würde. Doch nun vermeldet der Organisator und Ex-Weltklasse-Wasserspringer und Vize-Olympiasieger Andreas Wels die Neuauflage zum Laternenfest 2024.

Mit Video: Sportler springen sich im Nordbad Halle für großes Spektakel ein

Es wird am Sonntag, 25. August 2024, auf der Kröllwitzbrücke ausgetragen, wie Organisator Wels der MZ mitteilt. Wels weiter: „Ich freue mich auf die Neuauflage der in Sachsen-Anhalt wohl einzigartigen Veranstaltung."

Brückenspringen von der Giebichensteinbrücke beim Laternenfest in Halle. Foto: Silvio Kison

Bühnenspektakel

Theater, Tanz und Musik gehören zum Laternenfest wie Händel zu Halle. Gemeinsam mit Groß und Klein feiern die Bühnen Halle auf dem diesjährigen Laternenfest über drei Tage ein Kulturspektakel auf der Ziegelwiese und eröffnen damit gleichzeitig die ihre neue Spielzeit.

Bühnenprogramm zum Laternenfest in Halle: Von Rock bis Schlager

Mit Konzerten der Staatskapelle Halle und ausgewählten Beiträgen aus Ballett, Oper, Schauspiel und Puppentheater gibt es auf der Bühne von Freitag bis Sonntag ein vielfältiges Programmangebot zum Zuschauen, Festhören und Mitfühlen. Nähere Informationen finden Sie hier, auf der Internetseite der Bühnen Halle.

Laternenumzug

Laternenfest ohne Laternen? Unvorstellbar! Darum wird die Ziegelwiese am Freitag- und Samstagabend jeweils ab 19 Uhr von zahlreichen Lichtern erleuchtet werden. Groß und Klein sind eingeladen, ihre Laternen bei dem Spaziergang um die Insel erstrahlen zu lassen. Start- und Sammelpunkt des Laternenumzugs ist vor der Kulturspektakel-Bühne auf der nördlichen Ziegelwiese.

Der Höhepunkt aller Kinder auf dem halleschen Laternenfest: der Laternenumzug. Foto: dpa

Und auch, wenn es dem einen oder anderen an einer eigenen Laterne mangeln sollte, ist Hilfe nicht weit. An der hallesaale-Lounge auf der Ziegelwiese können Interessierte ihre individuelle Laterne für den großen Umzug basteln und dekorieren – und das sogar kostenlos.

Das Laternenbasteln findet Freitag 16 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 19 Uhr und Sonntag 10 bis 18 Uhr statt.

Entenrennen auf der Saale

Das Rotary-Entenrennen gehört jedes Jahr zu den traditionellen Höhepunkten des Laternenfestes. Besucher können hierfür eine der 3.000 Enten erwerben, die dann auf der Saale um die Wette schwimmen. In diesem Jahr findet das Entenrennen am Samstag, dem 24. August 2024, statt.

Besuchern des Laternenfestes, die mit dem Kauf einer Ente Gutes tun, winken tolle Preise für die schnellsten und schönsten Enten. Zu kaufen gibt es die gelben Schwimmer unter anderem auf dem Laternenfest.

Laternenfest in Halle 2024 wieder mit Feuerwerk

Nachdem im vergangenem Jahr darauf verzichtet worden war, hatte Bürgermeister Egbert Geier (SPD) angekündigt, dass es 2024 definitiv wieder ein Feuerwerk beim Lasternenfest über der Burg Giebichenstein geben werde. Der Grund: „Ich bin auf dem Fest von vielen Menschen angesprochen worden, die sich das Feuerwerk als Tradition zurückwünschen“, sagte Geier.

Laternenfest in Halle: Findet 2024 endlich wieder das traditionelle Feuerwerk statt? Foto: dpa

Feuerwerk beim Laternenfest - die besten Plätze zum Schauen

Am Samstag um 22 Uhr wird das Feuerwerk über der Burg Giebichenstein und am Turbine-Sportplatz gestartet. Es wird etwa 15 bis 20 Minuten gehen.

Am besten zu sehen ist das Feuerwerksspektakel an oder von der Giebichensteinbrücke, im Amselgrund und von den Felsen oberhalb des Aufstiegs an den dortigen Teichen.

Rummel zum Laternenfest ohne Riesenrad

Zum Laternenfest in Halle gibt es auch erneut einen Rummel. Der Festplatz in Halle-Neustadt macht den Schaustellern aber Sorgen. Die nicht sanierte Fläche ist enorm staubig, was den Fahrgeschäften schadet.

Zudem gibt es in diesem Jahr kein Riesenrad. Das für Halle geplante Riesenrad stand am vergangenen Wochenende noch auf dem Highfield-Festival und fing dort Feuer.

Wie viele Besucher waren 2023 auf dem Laternenfest in Halle?

Rund 130.000 Besucher aus nah und fern zählte Halle auf dem Laternenfest im vergangenen Jahr. Doch die Zahl der Gäste, so scheint es, nimmt seit einiger Zeit ab. Waren es im Jahr 2015 noch etwa 180.000 Gäste, kamen 2017 immerhin 170.00 und 2018 nur noch 150.000. Gelingt es der Stadt dieses Jahr, den Negativtrend umzukehren?

Anreise: Wie komme ich zum Laternenfest in Halle?

Zum Laternenfest in Halle kommt man auf vielen Wegen, sei es mit dem eigenen Auto, dem ÖPNV, dem Fahrrad oder zu Fuß.

ÖPNV - Mit Bus & Bahn:

Zugang über Ziegelwiese: Haltestelle Diakoniewerk Halle

Straßenbahnlinien 8, 8E

Zugang über Peißnitz: Haltestelle Gimritzer Damm

Straßenbahnlinien 2, 2E

Buslinien 4, 34, 36

Mit Fahrrad & E-Scooter:

Achtung: Auf dem gesamten Festgelände gilt ein generelles Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge, E-Scooter und Fahrräder. Die Stadt rät, diese außerhalb des Geländes an den geeigneten Stellen abzustellen.

Mit dem Auto:

Die Stadt empfiehlt, möglichst nicht mit dem Auto anzureisen. Sei dies unumgänglich, wird geraten, im weiträumigen Umfeld zu parken.

Empfohlene Park-and-Ride-Plätze:

Endhaltestelle Büschdorf

Endhaltestelle Beesen

Endhaltestelle Trotha

Endhaltestelle Kröllwitz

Göttinger Bogen

Schwuchtstraße

Parkplatz Hubertusplatz

Pferderennbahn/Rennbahnkreuz

Südstadtring/Wörmlitz

S-Bahnhof Halle Messe

S-Bahnhof Nietleben

Die Stadt weist in diesem Zusammenhang auf die Nutzung der Parkhäuser „Spitze“, „An der Saline“ und „An der Stadtschleuse“ sowie Parkflächen im Bereich Gimritzer Damm hin.