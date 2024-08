Das Laternenfest 2024 in Halle verzeichnete einen Besucherrekord mit rund 185.000 Menschen. Ein ltzter Höhepunkt war das spektakuläre Brückenspringen an der Burg Giebichenstein, bei dem sich die Athleten aus bis zu 30 Metern in die Saale stürzten.

Laterenfest in Halle endet mit Besucherrekord - Brückenspringen als letztes Highlight

Halle (Saale)/MZ - In Halle ist das Laternenfest zu Ende gegangen. In einem ersten Fazit hat die Stadt am Sonntagnachmittag ein positives Fazit gezogen.

„Es war ein wunderbares Fest mit vielfältigen Angeboten. Auch der Wettergott spielte mit“, sagte Bürgermeister Egbert Geier (SPD). Nach ersten Schätzungen kamen an den drei Tagen rund 185.000 Besucher - einer der besten Werte seit Jahrzehnten.

Positives Fazit zum Laternenfest Halle 2024: Im Märchenwagen auf dem Jahrmarkt der Träume am Riveufer bilanzierten unter anderem Bürgermeister Egbert Geier (hinten rechts), Intendant Dirk Grüning und Uta van den Broek, Chefin der Bühnen Halle, die 87. Auflage des Laternenfestes. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Unter dem Eindruck des Attentats beim Stadtfest in Solingen mit drei Toten und mehreren Schwerverletzten sprach Tobias Teschner, Leiter des Fachbereichs Sicherheit, von einem weitgehend friedlichen Geschehen.

Demnach habe es bis Sonntagmittag 18 Straftaten gegeben, darunter Körperverletzungen, Beleidigungen und Drohungen. „Nach dem Anschlag in Solingen haben die Sicherheitskräfte noch mal genauer hingeschaut“, sagte er. Unter anderem wurden Schlagringe und Messer sichergestellt.

Auch Uta van den Broek, Geschäftsführerin der Bühnen Halle, war zufrieden. Das dreitägige Programm habe etwa 10.000 Besucher angelockt. „Wir wollten die Menschen überraschen. Und das ist uns gelungen“, meinte sie. Einige Besucher hätten gleich Tickets für Vorstellungen gekauft.

Video: Laternenfest 2024 - was die Besucher in Halle erwartet (Kamera: Christian Kadlubietz, Schnitt Anna Lena Giesert)

Spektakulärer Höhepunkt am Sonntag war das Brückenspringen am Fuß der Burg Giebichenstein mit Athleten der Spitzenklasse wie Weltmeister Robert Iffland aus Erfurt. Aus bis zu 30 Metern Höhe stürzten sich die Sportler in die Saale - abgesichert von Einsatzkräften der DRK Wasserrettung.