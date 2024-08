Nach langer Pause wird es in diesem Jahr zum Laternenfest in Halle wieder ein zünftiges Höhenfeuerwerk hoch über der Saale geben.

Halle (Saale)/MZ. - Das Laternenfest steht vor der Tür. Traditionell am letzten Augustwochenende, vom 23. bis 25. August, wird drei Tage lang Halles schönstes und größtes Volksfest gefeiert – erstmals seit langem wieder mit einem spektakulären Höhenfeuerwerk am Samstagabend. Was Laternenfestbesucher außerdem erwartet.