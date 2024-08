Halle (Saale)/MZ. - „Komm spielen. Bin schon da!“ heißt das Motto der diesjährigen Halleschen Nacht der Kirchen, die damit ganz im Zeichen des stadtweiten Themenjahrs „Komm raus zum Spielen!“ steht. 50 Gottes- und Gemeindehäuser machen bei der 24. Auflage der Kirchennacht mit und bieten für Nachtschwärmer mehr als 100 Veranstaltungen in den Kirchen, in Gemeinderäumen und unter freiem Himmel an. Auch die Franckeschen Stiftungen beteiligen sich, laden in der Kapelle St. Georg zu einer Reihe kreativer Angebote, mit denen die Jahreslosung 2024 „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe“ ins Spiel gebracht wird.

