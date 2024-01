Zum Abschluss der Protestwoche haben die Bauern ab 7.30 Uhr wieder die Autobahnen um Halle im Visier. Was die Polizei sagt.

Bereits am Mittwoch hatten Bauern Autobahnauffahrten blockiert - wie hier an der A143.

Halle (Saale)/MZ - Auch am Freitag sollen die Proteste der Bauern im Raum Halle weitergehen. Wie die Polizeiinspektion Halle am Donnerstag mitteilte, wollen Landwirte von 7.30 Uhr bis 13 Uhr Autobahnauffahrten entlang der A9, A14, A38 und A143 blockieren.

Da in diesem Zeitraum die Auffahrten auf die Bundesautobahnen nicht genutzt werden können, sei mit einem höheren Verkehrsaufkommen auf den Ausweichrouten um die Autobahnen zu rechnen. „Autofahrer sollten sich darauf einstellen und mehr Zeit einplanen“, so die Polizei. Die Bundesautobahnen könnten grundsätzlich an allen Anschlussstellen verlassen werden.

Folgende Anschlussstellen sollen betroffen sein - A38: Lützen, Leuna, Merseburg Süd, Merseburg Nord, Bad Lauchstädt, Schafstädt, Querfurt; A9: Bad Dürrenberg, Weißenfels, Naumburg, Droyßig; A14: Gröbers, Halle Ost, Peißen, Tornau, Trotha; A143: Halle-Neustadt, Teutschenthal, Holleben.