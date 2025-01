Von einer Investitions-Offensive des Landes in den Brandschutz profitiert auch Halle. Denn damit gibt es Geld für den Neubau für zwei Freiwillige Feuerwehren in der Stadt.

Land steckt mehrere Millionen in den Brandschutz: Diese Feuerwehren in Halle bekommen neue Häuser

Die Kameraden standen bereit: Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) neben Bürgermeister Egbert Geier (SPD), der den Schirm hielt, am Dienstag in Halle

Halle (Saale)/MZ - Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) hat am Dienstag in Halle zwei Fördermittelbescheide in Höhe von mehr als einer Million Euro übergeben.

Das Geld fließt in den Neubau der Feuerwehrhäuser der Ortswehren Halle-Diemitz und Halle-Nietleben. Das neue Feuerwehrhaus in Diemitz mit vier Stellplätzen soll zusätzlich einen Raum für die Jugendfeuerwehr erhalten. Den Bau unterstützt das Land mit 715.000 Euro. Für den Neubau in Nietleben mit zwei Stellplätzen und ebenfalls einem Raum für die Jugendfeuerwehr steuert das Land 365.000 Euro bei.

Zuvor müssen die alten Häuser noch abgerissen werden, was insbesondere in Diemitz Anwohner bedauern. Doch laut Stadt ist das alte Feuerwehrhaus nicht mehr funktional und zudem marode. Der Stadtrat hatte dem Neubau zugestimmt.

Wie viel Geld investiert Sachsen-Anhalt in Brandschutz?

War in den vergangenen beiden Jahren noch auf EU-Mittel zurückgegriffen worden, kehrt das Land beim Neu- und Umbau von Feuerwehrhäusern ab diesem Jahr wieder zurück zu einer Förderung mit Landesmitteln. Bis 2027 stünden nach Angaben des Innenministeriums mehr als 15 Millionen Euro für 27 Feuerwehrhäuser in ganz Sachsen-Anhalt zur Verfügung.

In den Brandschutz insgesamt investiere das Land allein 2025 18,2 Millionen Euro und 2026 dann sogar 25 Millionen Euro. „Das ist der höchste Betrag, mit dem der Brandschutz in Sachsen-Anhalt jemals gefördert werden konnte“, teilt das Ministerium mit.

Die Innenministerin nannte es eine „kraftvolle Unterstützung für den Brandschutz“ , bei der das Land den Kommunen finanziell unter die Arme greife. Laut Zieschang nützt das schönste Haus aber nichts, wenn es keine Kameraden gibt. Denen sprach sie daher ihren ausdrücklichen Dank aus: „Wir sehen, was sie leisten.“