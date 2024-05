Lage eskaliert am August-Bebel-Platz in Halle: Feiernde schmeißen Scheibe ein

Der August-Bebel-Platz in der nördlichen Innenstadt ist in den Sommermonaten ein beliebter Treffpunkt.

Halle (Saale)/MZ. - In den vergangenen Jahren hatte sich die Lage am August-Bebel-Platz in der nördlichen Innenstadt beruhigt. Doch seit zwei Monaten werden etliche Anwohner wieder regelmäßig um ihren Schlaf gebracht – zuletzt in der Nacht zu Donnerstag. Viele Menschen haben den warmen Maifeiertag bei Getränken und lauter Musik auf dem Platz ausklingen lassen. Als sich Anwohner über den Krach beschwerten und durch ein geöffnetes Fenster um Ruhe baten, schmissen wenig später Feiernde die Scheibe ein.