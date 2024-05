Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Höhnstedt/MZ - Wer in Höhnstedt in den vergangenen Tagen einen Blick in seinen Briefkasten geworfen hat, könnte überrascht gewesen sein. Dort befand sich ein Schreiben der Gemeinde Salzatal, das den Titel „Umfrage zur Meinungsbildung in der Ortschaft Höhnstedt“ trägt. Darin bittet die Bürgermeisterin Ina Zimmermann (UBV) die Bürger, an einer Umfrage teilzunehmen, die über die Zukunft des Ortes entscheiden soll.