Halle (Saale)/MZ - Es ist das letzte noch offene große Fluthilfeprojekt in Halle: Der Neubau der Eissporthalle in der Selkestraße. Elf Jahre nach dem verheerenden Hochwasser der Saale, dem die alte Eissporthalle am Gimritzer Damm zum Opfer gefallen war, soll der Bau in diesem Jahr beginnen. Am Mittwochabend machte der Stadtrat dafür im nicht öffentlichen Teil der Sitzung den Weg frei.