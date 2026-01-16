In einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Halle sind die Verfahren gegen vier Mitglieder der „Letzten Generation“ vorläufig eingestellt worden - gegen zum Teil geringste Auflagen. Der hallesche Kommunalpolitiker Andreas Silbersack (FDP) ist empört. Was sagt das Gericht dazu?

Wut über 25-Euro-Deal in Halle für Klimakleber - Andreas Silbersack fordert härteres Durchgreifen

Ein Mitglied der „Letzten Generation“ versucht im Juni 2023 ähnlich wie in Halle eine Straße zu blockieren (Symbolfoto).

Halle (Saale)/MZ. - Nach der Entscheidung des Amtsgerichts Halle zu vier angeklagten Klimaklebern diskutieren die Hallenser, ob eine solche Vorgehensweise angemessen ist. Aus unterschiedlichen Gründen waren alle vier Verfahren gegen die Vertreter der „Letzten Generation“ eingestellt worden.