Am Donnerstag hat der Prozess gegen zwei Mitglieder der Letzten Generation begonnen. Sie sollen vergangenes Jahr das Audimax am Uniplatz mit orangener Farbe beschmiert haben.

Klimaaktivisten der Letzten Generation stehen in Halle vor Gericht

Halle (Saale)/MZ - Vor dem Amtsgericht Halle versammelten sich am Donnerstagmorgen Mitglieder der Letzten Generation, um zwei Klimaaktivisten zu unterstützen, die sich ab diesem Donnerstag am Amtsgericht für eine Aktion im letzten Jahr verantworten müssen. Auf den Plakaten der Unterstützer stand: „Handeln statt kriminalisieren“ und „Klimanotstand ist rechtfertigender Notstand“.

Die beiden Klimaaktivisten sollen im Oktober 2023 das Audimax der Uni Halle mit organer Farbe besprüht haben. Angeklagt sind sie wegen Sachbeschädigung. Laut Anklage entstanden der Uni durch die Reinigung Kosten in Höhe von rund 4.600 Euro. Zudem wurden nach der Aktion einige Türen des Audimax ausgetauscht, was zusätzlich Kosten in Höhe von rund 11.500 Euro verursacht habe.