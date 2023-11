Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer signieren am Sonntag drei Stunden in einer halleschen Buchhandlung.

Halle/MZ. - Am Sonntag, 5. November, signieren Peter Maffay, seine Frau Hendrikje Balsmeyer und die Illustratorin Joëlle Tourlonias von 13 bis 16 ihr neues Buch in der Thalia Buchhandlung am Markt in Halle. Es ist das inzwischen dritte Kinderbuch der Anouk-Reihe und heißt „Das Geheimnis der Weihnachtszeit“. Schon zur Veröffentlichung der Anouk-Reihe kam der Rockstar zum Signieren. Auch aus dem Buch gelesen hatte Peter Maffay gemeinsam mit seiner Ehefrau schon einmal in Halle.

Die Signierstunde findet im Rahmen des Lichterfestes in Halle statt. Letzteres endet am Sonntag um 19 Uhr, ab dem Nachmittag gibt es verschiedene Aktionen. Außerdem gibt es am Sonntag in der halleschen Innenstadt von 13 bis 18 Uhr einen verkaufsoffenen Sonntag.