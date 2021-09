Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer signieren ihr gemeinsames Kinderbuch in Halle 

Halle (Saale)/MZ - Drei Stunden nehmen sich Peter Maffay und seine Lebensgefährtin Hendrikje Balsmeyer an diesem Sonnabend Zeit für ihre Fans. Noch bis 17 Uhr signieren sie in der Thalia-Buchhandlung am Markt in Halle ihr Kinderbuch Anouk. In der Buchhandlung standen die Menschen von Beginn an Schlange.

Die erste Auflage des ersten gemeinsamen Kinderbuches der beiden ist bereits ausverkauft. Anouk heißt auch die gemeinsame Tochter von Maffay und Balsmeyer, die im November drei Jahre alt wird.

Peter Maffay sagte der MZ, es gehe in dem Buch um Wertevermittlung. "Um Fairness und Respekt. Um all die Dinge, die in der Gesellschaft schwer eroieren", so der 71-Jährige.