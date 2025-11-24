Einmal im Monat kommen Kinder und Patienten in der Altersmedizin der Universitätsklinik Halle zusammen. Was bei diesen Begegnungen passiert, sorgt nicht nur für strahlende Gesichter - es verändert mehr, als man denkt.

Gertraude Steinmann (links) freut sich über den Besuch der „MediKids“ auf der Station in der Uniklinik Halle.

Halle (Saale)/ MZ. - Einmal im Monat treffen Kinder in der Universitätsklinik Halle auf Patienten der Altersmedizin des Hauses. Das besondere Generationsprojekt läuft nun schon länger als ein Jahr. In der Langzeitpflege haben sich solche Aktionen bereits bewährt, in Halle soll es auch bei kürzeren Klinikaufenthalten helfen. Ein Besuch bei einem dieser Treffen gibt Einblicke in das Projekt.